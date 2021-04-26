Верховая Рада уволила Владислава Криклия с поста министра инфраструктуры. Степанов и Петрашко на очереди

Верховая Рада уволила Владислава Криклия с поста министра инфраструктуры по собственному желанию. За такое решение было отдано 284 голоса на внеочередном заседании во вторник.

Криклий был министром инфраструктуры с 29 августа 2019 года. О его желании уйти с должности стало известно 14 мая.

Также в повестке сегодняшнего заседания — увольнение министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.

Накануне фракция монобольшинства «Слуга народа» утвердила кандидатуру Александра Кубракова на пост министра инфраструктуры Украины, Алексея Любченко — на должность министра экономики — первого вице-премьер-министра, а Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.