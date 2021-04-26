В Луганской области выбрали молодежные проекты для финансирования из бюджета

В Луганской области выбрали общественные организации и проекты, которые будут реализованы в 2021 году за средства областного бюджета на выполнение двух региональных целевых программ: «Молодежь Луганщины» и Региональной целевой программы национально-патриотического воспитания детей и молодежи на 2021–2025 годы.

Об этом сообщает Управление молодежи и спорта Луганской ОГА.

На рассмотрение конкурсной комиссии по определению победителей областного конкурса инициатив по реализации программ и мероприятийв молодежной сфере и национально-патриотического воспитания, разработанных институтами гражданского общества было подано 16 проектных заявок.

Некоторые проекты не соответствовали условиям определенным Порядком проведения конкурса и были исключены из списка претендентов на реализацию, а некоторые проектные идеи были довольно интересными, но имели несоответствия с условиями и были рекомендованы к дополнительной проработке и получению менторской поддержки от Луганский областной молодежный центр.

В 2021 году в Луганской области будут реализованы следующие проекты:

в рамках Региональной целевой программы «Молодежь Луганщины» на 2021–2025 годы отобраны:

Проект «Молодежь марковщины» от ОО «Молодая Энергия» (Марковская община)

Проект «Збережімо довкілля» от ОО «Экологический Формат» (г.Северодонецк)

Проект «10 — дневный марафон Здоровая молодь - здоровая нация» от ОО «Северодонецкий клуб спортивного туризма «Пилигрим» (г. Северодонецк)

Проект «Свет Life» от ОО «Свет лайф» (Кременная)

Для партнерской реализации рекомендованы проекты «21 Шаг к здоровью» (по всей Луганской области); «Чистый город» (г. Лисичанск, Северодонецк и Рубежное) и проект «Засветись Сам» (г. Северодонецк) совместно с представителями Патрульная полиция Луганской области.

В рамках Региональной целевой программы национально-патриотического воспитания детей и молодежи на 2021-2025 были отобраны:

Проект «Марафон Украина — моя страна» от ОО «Страна творчества» в партнерстве с Северодонецкий городской Центр детского и юношеского творчества (г.Северодонецк)

Проект «Никто кроме нас» от ОО «Детский Общественное Объединение Никто кроме нас» (г.Рубежное и Кременная)

Проект «Туризм объединяет Украину» от ОО Северодонецький клуб спортивного туризма «Пилигрим» (в пределах Луганской, Львовской и Ивано-Франковской областей)

Проекты «Праздник весны — 2021», «Спартакиада в честь Виктора Гурняка» и традиционная «Резиденция Святого Николая» от ОО «Станция Северодонецкого Пласта — Национальная скаутская организация Украины»;

Для партнерской реализации рекомендован проект «Молодежная толока» Сине-желтая земля «совместно с Молодежный центр» ЛИФТ «(Сватово).







