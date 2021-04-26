В Луганской области 11 новых случаев COVID-19 и пять умерших

За 17 мая в Луганской области лабораторно подтверждено 111 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 25396 заболевших коронавирусом, от осложнений умерли 833 человека.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 4095 новых случаев COVID-19. В частности госпитализированы - 999 человек; летальных случаев - 285; выздоровели - 17751 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой - 428, Ровенской - 425, Киев - 425, Полтавской - 275 и Запорожской - 265 областях.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 160 095; выздоровели - 1 882 344; умерли от осложнений - 48 469 человек.