Сутки в ООС: Снайперы и минометный обстрел под прикрытием больницы и жилых домов

17 мая в Луганской и Донецкой областях российско-террористические войска 9 раз обстреливали мирные населенные пункты и позиции ВСУ.

В Луганской области боевики обстреляли поселок Новотошковское из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи села Причепиловка терористы вели обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области Новолуганское дважды обстреливали из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Песков оккупанты два раза осуществили обстрел в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра, стрелкового оружия, автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Зайцево противник вел огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Опытное - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Авдеевке российские снайперы ранили украинского военного. Боец был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Состояние здоровья защитника удовлетворительное.

Также вечером, 17 мая, российскими наемниками был осуществлен обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Пески из минометов калибра 82 и 120 мм непосредственно из жилых кварталов Донецка.

В качестве мест огневых позиций минометов оккупанты выбрали площадки в жилой застройке в непосредственной близости от Городской клинической больницы №21. Целью действий пророссийских наемников было провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие ответного огня.