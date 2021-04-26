В Новоайдарском районе оштрафовали сельсовет за покос травы в заказнике

Чабановский сельсовет Новоайдарского района Луганской области, на территории которого находится ландшафтный заказник местного значения «Нижній суходіл» оштрафовали за скошенную траву.

Как сообщили в Государственной экологической инспекции Луганской области, в ходе проверки заказника государственными инспекторами установлен факт нарушения правил охраны и использования природно-заповедного фонда, заключающийся повреждении неизвестными лицами травяного покрова путем самовольной заготовке сена на четырех отдельных участках общей площадью 6,32 га.

Суд решил, что сельский совет нарушил правила охраны и использования территорий и объектов природно-заповедного фонда не установив на территории заказника информационные и охранные знаки и предупреждения установленного образца, что привело к допущению использование земельного участка не по целевому назначению, и стало причиной повреждения неизвестными лицами травянистого покрова.

Пренебрежение в сохранении этого заказника и обеспечении экологических требований при использовании природных ресурсов вылилось совету в более чем 38 тысяч гривень штрафа.



Фото: Вячеслав Непран