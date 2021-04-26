Держмолодьжитло начало принимать заявки от ВПО на получение льготного кредита на жилье

С 17 мая 2021 Держмолодьжитло начало принимать заявления о намерении получить льготный ипотечный кредит на приобретение жилья за счет грантовых средств правительства Германии, предоставляемых через Банк Развития KfW.

Информация о способах подачи соответствующего заявления находится по ссылке .

Граждан из числа внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в качестве кандидатов для получения кредита в соответствии с Порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции (АТО) и/или участникам проведения операции объединенных сил (ООС) на приобретение жилья, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 ноября 2019 № 980, просим ознакомиться с ИНФОРМАЦИЕЙ по ссылке .