Лаборатории на выходных: В Луганской области за сутки всего 10 случаев COVID-19

В Луганской области за воскресенье лабораторно подтверждено всего 10 новых случаев COVID-19. Также за 16 мая не зафиксировано ни одной смерти от осложнений коронавируса.

За 16 мая в Лисичанске и Рубежном выявлено по пять новых случаев COVID-19. Уровень госпитализации в Луганской области на 100 000 населения равен 43,4 (при пороговом 60).

Всего с начала пандемии в Луганской области коронавирус лабораторно подтвержден у 25 285 заболевших, из которых 828 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 17 мая (09:00) в Украине 2 156 000 подтвержденных случаев COVID-19, из них 48 184 летальных, 1 864 593 человек выздоровели.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 2136 новых случаев COVID-19; летальных - 109; выздоровели 6869 человек.