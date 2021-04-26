В Луганской области во время ликвидации пожара обнаружили погибшего мужчину

17 мая в 00:54 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом секторе в селе Чугинка, Счастьенского района.

Как сообщили в пресс-центре ГСЧС Луганской области, прибыв на место происшествия, спасатели 24-й Государственной части установили, что в частном домовладении огнем охвачен жилой дом. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы было обнаружено тело гражданина 1972 года рождения.

Пожар на площади 72 кв. м локализован в 1:41 и ликвидирован в 05:30.

К ликвидации привлекались 8 пожарных и 2 единицы техники.

Причину возникновения пожара выясняют специалисты. Ведется следствие.