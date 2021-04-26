На 18 и 19 мая запланированы очередные заседания ТКГ по Донбассу

На 18 и 19 мая запланированы очередные заседания ТКГ по ДонбассуВчера, 11:03
18 и 19 мая запланированы очередные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях.
18 мая пройдут видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.
19 мая - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
Украинскае и российские представители при модерации ОБСЕ планируют обсудить:
- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; совершенствование контрольного механизма обстрелов;
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные териториии,
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.