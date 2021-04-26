На 18 и 19 мая запланированы очередные заседания ТКГ по Донбассу

18 и 19 мая запланированы очередные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях.

18 мая пройдут видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.

19 мая - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Украинскае и российские представители при модерации ОБСЕ планируют обсудить:

вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; совершенствование контрольного механизма обстрелов;

имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;

продолжение разработки плана совместных шагов;

возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;

обмен удерживаемыми лицами;

полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные териториии,

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.