Плательщики Луганской области перечислили в бюджет более 1,2 млрд гривень ЕСВ

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в январе - апреле 2021 предприятия и предприниматели Луганщины уплатили в бюджет 1,2379 млрд гривень единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ). Это на 158,7 млн гривень больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

Среди основных источников поступлений единого социального взноса - начисление и уплата ЕСВ работодателями по заработной плате наемных работников, от выплат денежного довольствия военнослужащим, а также от физических лиц-предпринимателей, членов фермерских хозяйств и самозанятых лиц.

ЕСВ автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорций и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Госказначействе на имя фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.