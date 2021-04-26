В Луганской области Причепиловка и Катериновка оказались под обстрелом российских террористов

16 мая вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли позиции ВСУ в Луганской и Донецкой области.

В Луганской области российские террористы обстреляли Катериновку из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Новотошковское боевики четыре раза обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вчера вечером и сегодня утром боевики обстреливали район Причепиловки из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области российские наемники обстреляли Новоселовку из минометов 82-го калибра, а пригород Водяного - дважды из минометов этого же калибра и гранатометов различных систем.

Также российские боевики дважды из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов противник обстреливали поселок Луганское.

Вблизи Песков позиции ВСУ российские оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, а у населенного пункта Троицкое - еще и из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Старогнатовки противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

За минувшие сутки боевых потерь среди наших воинов нет.



