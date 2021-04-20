» » В Луганской области пьяный водитель сбил четырех детей - один из них скончался

В Луганской области пьяный водитель сбил четырех детей - один из них скончался

Сегодня, 12:02 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера, 14 мая в 22.51 в Сватовскую полицию поступило сообщение о том, что в с. Мостики, на ул. Покровская произошло ДТП с травмированными.

В ходе выезда на место происшествия начальником Следственного управления ГУНП и сотрудниками следственно оперативной группы было установлено, что 34-летний житель с. Круглое, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле «Рено-Меган» совершил наезд на четырех подростков, которые шли по проезжей части дороги в попутном автомобилю направлении.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений 14-летний парень погиб на месте.

Еще трое подростков 14-летний парень, 13-летняя и 15-летняя девочки госпитализированы в больницу с многочисленными переломами конечностей. Младшая из них сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286-1 ч. 3 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).

Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Под процессуальным руководством прокуратуры проводятся все необходимые следственно процессуальные мероприятия. После объявления водителю подозрения, следователи обратятся с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:02

В Луганской области пьяный водитель сбил четырех детей - один из них скончался

Сегодня, 11:59

В Луганской области 159 новых случаев COVID-19 и шестеро умерших

Вчера, 13:16

У Зеленского «неожиданно» заметили что в минских переговорах уже полтора года нет прогресса и участились обстрелы

Вчера, 13:08

ГБР подозревает эксчиновника лесхоза в Луганской области в незаконной рубке деревьев на более 320 тыс гривень

Вчера, 09:59

В Луганской области за сутки выявили 186 новых случаев COVID-19

Вчера, 09:51

Российские снайперы и артиллерия бьют по украинским позициям на Донбассе

Вчера, 09:45

В Украине на 1 га посевов гречихи предусмотрена государственная дотация в 3500 гривен

13-05-2021, 21:34

Луганская «Заря» не смогла обыграть киевское «Динамо» в финале Кубка Украины

13-05-2021, 21:08

Дело Медведчука: Домашний арест «под честное слово» за госизмену и 38 млрд ущерба

13-05-2021, 17:17

«Русский мир» несет угрозу не только для стран, где есть русскоязычное население, но и для самой России

13-05-2021, 14:54

Кабмин подписал договор с Францией об улучшении водоснабжения в Луганской области на сумму 70 млн евро

13-05-2021, 14:44

Агента спецслужб РФ приговорили к 6 годам тюрьмы за подготовку теракта в Мариуполе

Новости Украины:

12-05-2021, 15:11

В Одессе задержали при получении 11 тыс долларов США заведующего кардиохирургией

12-05-2021, 14:21

После 9 мая полиция открыла 17 уголовных дел за коммунистическую символику

7-05-2021, 12:55

Как сохранить Гостиный двор в Киеве?

30-04-2021, 13:33

В Одессе полиция проводит спецоперацию против криминалитета

29-04-2021, 15:49

Как выбрать ремешок для Apple Watch

29-04-2021, 13:54

В Одессе запретили выпускные вечера со зрителями и гостями

28-04-2021, 12:52

За незаконный снос исторического Дома Уткина в Киеве застройщика оштрафуют на 850 гривень

27-04-2021, 14:14

Украина высылает консула России в Одессе

27-04-2021, 12:09

В Киевской области прогнозируют заморозки на 27-28 апреля

26-04-2021, 09:09

В Одессе учащиеся возвращаются в школы с 27 апреля

22-04-2021, 17:40

Апелляционный суд: Проспект Бандеры в Киеве сохранит свое название

20-04-2021, 14:58

Советы как открыть магазин спортивной одежды в условиях пандемии

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

В Луганской области пьяный водитель сбил четырех детей - один из них скончался » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня