В Луганской области пьяный водитель сбил четырех детей - один из них скончался

Вчера, 14 мая в 22.51 в Сватовскую полицию поступило сообщение о том, что в с. Мостики, на ул. Покровская произошло ДТП с травмированными.

В ходе выезда на место происшествия начальником Следственного управления ГУНП и сотрудниками следственно оперативной группы было установлено, что 34-летний житель с. Круглое, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле «Рено-Меган» совершил наезд на четырех подростков, которые шли по проезжей части дороги в попутном автомобилю направлении.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений 14-летний парень погиб на месте.

Еще трое подростков 14-летний парень, 13-летняя и 15-летняя девочки госпитализированы в больницу с многочисленными переломами конечностей. Младшая из них сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286-1 ч. 3 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).

Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Под процессуальным руководством прокуратуры проводятся все необходимые следственно процессуальные мероприятия. После объявления водителю подозрения, следователи обратятся с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения.