В Луганской области 159 новых случаев COVID-19 и шестеро умерших

В Луганской области за 14 мая лабораторно подтверждено 159 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще шестеро больных.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск - 27 Рубежное - 18 Северодонецк - 48, Беловодск - 3, Белокуракино - 1, Кременная - 1, Марковка - 1, Меловое - 1, Новоайдар - 5, Новопсков - 6, Попасная - 4, Сватово - 11 , Станица Луганская - 7, Старобельск - 12, Троицк - 14.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 25 254 заболевших.

Выздоровели - 21334 (340 за последние сутки), лечатся - 3092 (527 - стационарно, 2565 - амбулаторно) человек.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 47,3 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 57-летний мужчина и 88-летняя женщина из Рубежного, 87-летняя женщина из Северодонецка; 63-летняя женщина с Кременной; 59-летняя женщина с Новопсков и 85-летняя женщина из Станицы Луганской.

Всего с начала пандемии в Луганской области от последствий COVID-19 умерло 828 человека.