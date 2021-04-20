У Зеленского «неожиданно» заметили что в минских переговорах уже полтора года нет прогресса и участились обстрелы

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами «Большой семерки», Швеции и ЕС заявил, что переговоры политических советников «Нормандской четверки» и Трехсторонней контактной группы находятся в «затяжной стагнации».

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами «Большой семерки», Швеции и Европейского Союза проинформировал дипломатов о последних инициативах Украины по мирному процессу для прекращения войны в Донбассе и по реформе корпоративного управления государственными компаниями и предприятиями.

Андрей Ермак охарактеризовал текущую ситуацию, складывающуюся на консультациях Трехсторонней контактной группы и переговорах политических советников лидеров государств — участников Нормандского формата, как «затяжная стагнация».

«Каждый день продолжаются обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины на линии разграничения. К сожалению, продолжают гибнуть и получать ранения украинские военнослужащие. В последнее время участились случаи применения тяжелой артиллерии», — отметил руководитель Офиса Президента.

В связи с этим он рассказал дипломатам о ряде инициатив украинской стороны для активизации процесса мирного урегулирования.

«Во-первых, вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по нормандской формата с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран», — отметил Андрей Ермак.

Во-вторых, активизировать работу Нормандского формата, что было инициативой Германии и Франции, помогло бы приобщение к его деятельности экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам. Эти советники могли бы нарабатывать различные вопросы, которые сегодня в первую очередь являются частью предложенных «Ключевых кластеров имплементации Минских соглашений».

В-третьих, украинская сторона настаивает, что особый акцент должен быть сделан на разблокировании Россией выполнения решений Парижского саммита «Нормандской четверки», который состоялся в декабре 2019 года.

«В-четвертых, мы считаем, что проведение очередного саммита в нормандской формате дало бы очень серьезного толчка процесса мирного урегулирования. Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 в РФ с призывом поддержать проведение этого саммита», — отметил Андрей Ермак.

Кроме того, по его словам, важным является возвращение СММ ОБСЕ к проактивной верификации нарушений как режима прекращения огня, так и всего комплекса соответствующих обязательств сторон Минских договоренностей в сфере безопасности.