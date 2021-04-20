ГБР подозревает эксчиновника лесхоза в Луганской области в незаконной рубке деревьев на более 320 тыс гривень

Следователи территориального управления ГБР в Краматорске сообщили о подозрении бывшему лесничему Государственного предприятия «Старобельское лесоохотничье хозяйство».

По данным следствия, лесничий в течение 2019 года без необходимого разрешения предоставил подчиненным указание проводить вырубки деревьев различных пород. Затем эту древесину продали учреждениям, организациям и громаде Старобельского района Луганской области.

Согласно заключению судебной инженерно-экологической экспертизы, общая сумма ущерба государству составляет более 326 тыс. гривень.

Бывшему лесничему сообщено о подозрении в незаконной порубке деревьев и в превышении служебных полномочий, повлекшех тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.