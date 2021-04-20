Российские снайперы и артиллерия бьют по украинским позициям на Донбассе

13 мая в Луганской и Донецкой областях российские террористы 19 раз обстреливали позиции украинских военных.

В Луганской области у населенного пункта Новозвановка российские террористы обстреляли позиции ВСУ из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

В Донецкой области из танков, артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты шесть раз обстреливали Пески.

Неподалеку населенных пунктов Лебединское, Гнутово и Павлополь враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Боевики трижды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Верхнеторецкое и один раз у Новоселовки.

У населенного пункта Новотроицкое российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Южное - из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного противник дважды совершил обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское - еще и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Вследствие снайперского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил был убит.