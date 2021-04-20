В Украине на 1 га посевов гречихи предусмотрена государственная дотация в 3500 гривен

В перечень новых программ Министерства аграрной политики и сельского хозяйства Украины в 2021 году включена государственная поддержка сельхозпроизводителей путем выделения бюджетных субсидий из расчета на единицу обрабатываемых угодий (гречка).

Программой предусмотрено предоставление дотаций аграриям в размере 3500 гривен на 1 га посевов гречихи.

Это обеспечит стабильный объем производства гречихи, равный внутреннему потреблению, и в перспективе - ориентацию на экспорт, а также развитие смежных отраслей.

Ориентировочная площадь поддержки по Украине должен составить 15 тыс. Га.