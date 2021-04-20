Луганская «Заря» не смогла обыграть киевское «Динамо» в финале Кубка Украины

Сегодня в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича состоялась финальная игра на Кубок Украины по футболу между луганской «Зарей» и киевским «Динамо».

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу киевлян, завоевавших 13 Кубок Украины в своей истории.

В основное время «Заря» и «Динамо» сыграли со счетом 0-0. Несмотря на активную атакующую игру киевлян, луганская команда успешно сопротивлялась, изредка пытаясь атаковать.

Победу киевскому «Динамо» принес гол Виктора Циганкова на 98 минуте матча в первом добавленном экстра-тайме.

В оставшееся время матча луганчане не смогли отыграться - в начале второго эстратайма киевляне завладели мячом и, создав несколько острых моментов у ворот луганской команды, не оставили шансов «Заре», контратаки которой разбивались о защиту «Динамо».