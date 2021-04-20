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Дело Медведчука: Домашний арест «под честное слово» за госизмену и 38 млрд ущерба

Вчера, 21:08 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня  Печерский районный суд избирал меру пресечения куму Путина главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, которого подозревают в совершении государственной измены и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Крыма.

В результате судья Печерского районного суда Вячеслав Пидпалый отправил Виктора Медведчука под домашний арест.

Прокуратура просила для Медведчука содержания под стражей с залогом в 300 000 000 гривен.

Срок домашнего ареста продлится до 9 июля 2021 года. Суд обязал Медведчука сдать загранпаспорт. В то же время, домашний арест назначен «под честное слово» — у него не будет даже электронного браслета.

11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис ОПЗЖ: его с соратником-нардепом по ОПЗЖ Тарасом Козаком подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.
Также в СБУ говорят, что Медведчук направлял Козаку в РФ секретные данные о расположении военных ВСУ. К уголовному делу относится создание организации Проминь: она якобы должна была вербовать украинцев в интересах РФ.


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