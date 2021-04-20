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«Русский мир» несет угрозу не только для стран, где есть русскоязычное население, но и для самой России

Сегодня, 17:17 citynews.net.ua | Напечатать

«Русский мир» несет угрозу не только для стран, где есть русскоязычное население, но и для самой России. Об этом заявили участники экспертного обсуждения в Украинском кризисном медиа-центре, посвященного теме «русского мира» как угрозы национальной безопасности Украины.

«Русский мир» грозит государственной безопасности не только Украины, но и самой России. И также это угроза безопасности любой страны, где живет население, которое говорит на русском языке», - считает Лариса Якубова, докторка исторических наук, членкиня-корреспондент НАН Украины, ученая.

Олег Дунда, народный депутат Украины от партии «Слуга народа», отметил, что руководство РФ использует понятие «руский мир» для трех категорий потребителей российского информационного продукта - внешнего мира, населения России и населения территорий, находящихся в зоне желаемого влияния России.

Для международных партнеров российские власти транслируют мысль о том, что она имеет право управлять приоритетными для нее территориями. Это территории, где присутствует русский язык, культура и православная церковь.

Российская Федерация всячески демонстрирует свою преемственность СССР и что она может делать на территориях бывшего СССР все что угодно.

Для внутреннего населения страны власть объясняет, что если человек является гражданином России и говорит по-русски - он ​​сверхчеловек для тех людей, которые говорят на том же языке в других странах.

Населению приоритетных для РФ территорий российская власть демонстрирует, что когда она придет туда, то надо поддержать оккупацию или просто не сопротивляться.

«Если посмотреть на информационное поле в Российской Федерации - все спикеры от депутатов до чиновников постоянно говорят о «русском мире». С 2005 года они активно используют этот концепт. Как все диктатуры они используют это для внешнего мира, внутреннего населения и населения приоритетных территорий. В РФ правящая верхушка родом из КГБ, они профессионально деформированы и мыслят спецоперациями», - пояснил Олег Дунда.

Игорь Рущенко, д.с.н., кандидат философских наук, профессор, замечает, что «русский мир» - это полифункциональное понятие, которое проникает и используется российскими властями во всех сферах жизни.

Он отмечает, что бороться с влиянием «русского мира» в Украине возможно введением нового законодательства как ответом на продвижение враждебной идеологии и распространенем запрета на «русский мир» в ряду с нацистской и коммунистической идеологиями. «Это идеологема, которая призвана заполнить вакуум после обесценения марксизма-ленинизма, а Россия без идеологии не может существовать.

Это также геополитическая стратегия, которая должна демонстрировать миру право управлять территориями по периметру России и тому подобное. Это понятие является враждебным Украине, поскольку не предполагает существования Украины на карте мира», - уточнил он.

Сергей Савченко, советник председателя Службы безопасности Украины 2016-2019 гг, заявил, что для российских властей пределы «русского мира» не определяются только территориями бывших СССР или Российской империи.

«Пределы «русского мира» по словам Владимира Путина - это не только русские, эмигранты, выходцы из России и их потомки, но и иностранцы, если они искренне интересуются Россией. Признаки принадлежности к «русскому миру» - гражданская, языковая, этническая, конфессиональная, историческая, культурная, географическая.

Россия будет вас защищать независимо от того хотите вы этого или нет, что означает переход к агрессивной политике», - подчеркнул он.

Александр Слобожан, исполнительный директор Ассоциации городов Украины, добавил, что угрозы распространения «русского мира» на региональном уровне выражаются в склонности местной власти к сепаратизации, активизации и объединению малочисленных групп на местном уровне, симпатизирующих России, в моменты ослабления проукраинской политики власти.

«На региональном уровне существует много движений и общественных организаций, деятельность которых несет именно сепаратистские угрозы, с которыми призвана бороться децентрализация.

Пограничные области имеют проблемы с потреблением украинского информационного продукта», - сказал он.

Также участники обсуждения сошлись во мнении, что концепция «русского мира» требует дальнейшего изучения для эффективного противодействия российской гибридной угрозе и дезинформации.


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