Агента спецслужб РФ приговорили к 6 годам тюрьмы за подготовку теракта в Мариуполе

Агента спецслужб РФ приговорили к 6 годам тюрьмы за подготовку теракта в МариуполеСегодня, 14:44
Выявленного и задержанного контрразведкой СБУ агента спецслужб РФ приговорили к шести годам лишения свободы.
По данным украинской спецслужбы, преступник собирал разведданные по подразделений Вооруженных Сил Украины и занимался подготовкой к совершению теракта на одном из военных объектов в Мариуполе.
Во время задержания у преступника было изъято самодельное взрывное устройство, которое он получил из специально оборудованного тайника. По заключению экспертов, сила взрыва изъятого средства поражения эквивалентна 12 гранатам Ф-1.
Досудебным расследованием установлено, что житель Донецкой области, который принимал участие в боевых действиях против сил АТО, был завербован представителями ФСБ РФ и по их заданию прибыл в Мариуполь для выполнения разведывательных и террористических задач.
Суд признал злоумышленника виновным по:
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена),
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием),
- ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины.