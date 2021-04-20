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Агента спецслужб РФ приговорили к 6 годам тюрьмы за подготовку теракта в Мариуполе

Сегодня, 14:44 citynews.net.ua | Напечатать

Выявленного и задержанного контрразведкой СБУ агента спецслужб РФ приговорили к шести годам лишения свободы.

По данным украинской спецслужбы, преступник собирал разведданные по подразделений Вооруженных Сил Украины и занимался подготовкой к совершению теракта на одном из военных объектов в Мариуполе.

Во время задержания у преступника было изъято самодельное взрывное устройство, которое он получил из специально оборудованного тайника. По заключению экспертов, сила взрыва изъятого средства поражения эквивалентна 12 гранатам Ф-1.

Досудебным расследованием установлено, что житель Донецкой области, который принимал участие в боевых действиях против сил АТО, был завербован представителями ФСБ РФ и по их заданию прибыл в Мариуполь для выполнения разведывательных и террористических задач.

Суд признал злоумышленника виновным по:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена),
  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием),
  • ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины.

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Агента спецслужб РФ приговорили к 6 годам тюрьмы за подготовку теракта в Мариуполе » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня