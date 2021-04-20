Местные бюджеты Луганской области получили 1 млрд 270 млн гривень

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в течение января-апреля 2021 в местные бюджеты поступило 1,2702 млрд гривень

По сравнению с аналогичным периодом 2020 поступления увеличились на 207,2 млн гривень. Важно, что рост поступлений достигнут по всем бюджетообразующим налогам.

В частности, 925,6 млн гривень получено за счет уплаты налога на доходы физических лиц, по сравнению с январем - апрелем прошлого года больше на 134,4 млн гривень.

Единого налога поступило 151,7 млн гривень, что превышает прошлогодний результат на 17,4 млн гривень.

Дополнительные средства, которые получили территориальные громады Луганской области в свое распоряжение, позволят в финансовом плане решить много вопросов, касающихся их социального и инфраструктурного развития.