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В Луганской области 126 новых случаев COVID-19 и 11 умерших

Сегодня, 12:33 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области за 12 мая лабораторно подтверждено 126 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли еще 11 больных.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск - 21, Рубежное - 22, Северодонецк - 29, Беловодский район - 1, Белокуракинский - 5, Кременской - 5, Марковский - 3, Меловской - 4, Новоайдарский - 2, Новопсковский - 4, Попаснянский - 8, Сватовский - 2, Станично-Луганский - 5, Старобельский - 10, Троицкий - 5.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 24 909 случаях.

Выздоровели - 20692 (352 за последние сутки), лечатся - 3400 (532 - стационарно, 2868 - амбулаторно).

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 51,3 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавируса, умерли 80-летняя женщина из Лисичанска; 82-, 86-летние женщины и 54-, 84-летние мужчины из Рубежного; 78-летняя женщина из Северодонецка; 57-летний мужчина и 72-летняя женщина из Станично-Луганского района; две 62-летние женщины со Старобельского района; 84-летний мужчина с Троицкого района.

Всего с начала пандемии в Луганской области от этой болезни умерло 817 человек.

По данным Министерства здравоохранения в Украине за сутки зафиксировано 6813 новых случаев коронавируса; летальных - 346; осуществлено 89490 тестирований; выздоровели 19507 человек.


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