Президент Украины подписал Законы 1403-их и 1402-их от 15 апреля 2021 о временном упрощения процедуры таможенного оформления автомобилей и снижение общей суммы платежей для оформления авто с иностранной регистрацией.

Законы вступают в силу со дня, следующего за днем ​​их опубликования, но вводятся в действие через месяц со дня вступления в силу.

В общем, на процедуру упрощенного таможенного оформления отводится 180 календарных дней (☝ необходимо учесть, что отсчет считается со дня вступления в силу законов).

Для участников боевых действий, которые находятся непосредственно на территории Операции Объединенных сил (ООС) более 90 дней со дня вступления в силу законов, срок составляет 270 календарных дней.

Упрощение процедуры таможенного оформления касаться легковых автомобилей (код УКТ ВЭД 8703) и автомобилей для перевозки грузов (код УКТ ВЭД 8704), общим весом до 3,5 тонн,

которые были ввезены в Украину в режиме временного ввоза или транзита и по состоянию на 31 декабря 2020 находились в Украине;

с года выпуска которых прошло 5 и более лет

Такие транспортные средства временно освобождаются от уплаты ввозной пошлины.

Следовательно, для таможенного оформления таких авто владельцы транспортных средств должны уплатить:

акцизный налог (сумма коэффициентов по формуле: возраст авто + тип двигателя + объема двигателя)

НДС - 20%; от суммы акцизного налога.

Обращаем внимание, что при осуществлении таможенного оформления авто, лица освобождаются от ответственности за нарушение таможенных правил (согласно ст. 470, 481 и 485 Таможенного кодекса Украины) при условии уплаты добровольного взноса - 8500 грн. Кроме того, владельцы авто также могут быть освобождены от ответственности за ПМП в случае вывоза авто из Украины и уплаты добровольного взноса в размере 8500 грн.