В Луганской области российские террористы обстреливали Катериновку из минометов

12 мая в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня российскими террористами.

В Луганской области российские террористы обстреливали поселок Катериновка из минометов калибром 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

В Донецкой области поселок Новгородское оккупанты 2 раза обстреливали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Гнутово боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде Водяного оккупанты обстреливали украинских военных из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из подствольных гранатометов.

В районе поселка Верхнеторецкое наемники открывали огонь из стрелкового оружия. Недалеко от поселка Мирное противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Вследствие вражеского обстрела был поврежден автомобиль группы разминирования. К счастью, никто не пострадал.

На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь.

Боевых потерь среди наших защитников нет.