В Попасной запретили продавать спиртное военнослужащим

Руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов подписал распоряжение «О запрете субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность на территории Попаснянской городской территориальной громады, продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива военнослужащим».

Соответствующее распоряжение № 02-02/31 опубликовано 11 мая 2021 года.

Запрет на продажу алкогольных напитков, пива и слабоалкогольной продукции для людей в военной форме или имеющих признаки военных, установлен на территории города Попасной и относящихся к ней населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка, Золотое до окончания операции объединенных сил.

Согласно распоряжению, руководителям военных подразделений предложено усилить контроль за подчиненными и не допускать распитие алкоголя во время несения службы и после нее.