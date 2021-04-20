В Луганской области драка между детьми закончилась ножевым ранением и полицией

В Луганской области полицейские устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия с участием детей

На спортивной площадке одной из школ города Приволье между двумя мальчиками произошел конфликт во время которого один из несовершеннолетних ударил другого ножом. Пострадавший подросток находится в больнице, его жизни угрозы нет.

Информация о данном событии поступила в полицию от классного руководителя 7-го класса.

Сотрудники следственно-оперативной группы и ювенальные полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что между двумя учениками произошел конфликт - 13-летний ученик 7-го класса начал бить 12-летнего ученика 5-го класса. Младший достал кухонный нож и дважды ударил обидчика.

Установлено, что нож он принес чтобы вырезать рогатки.

На месте происшествия работают полицейские.