МИД Украины выразил протест и-за визита российских депутатов на оккупированные территории Луганска и Донецка

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с несогласованным визитом руководства и депутатов партии «Единая Россия» на временно оккупированные Российской Федерацией территории Донецкой и Луганской областей

Украинский МИД рассматривает приезд российских депутатов как элемент российской предвыборной кампании накануне сентябрьских выборов в Государственную думу РФ.

Поездка ярко иллюстрирует упадок поддержки «Единой России» среди русского населения, которую правящая партия РФ сейчас пытается компенсировать за счет привлечения жителей временно оккупированных территорий Украины.

Участие украинских граждан с российскими паспортами, навязанными оккупационной администрацией, в выборах в Госдуму РФ поставит под сомнение их легитимность.

Такие действия российской стороны подрывают политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, идут в разрез с обязательствами России в рамках Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата.

Также в МИД призвали граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, не участвовать в противоправных российских выборах.