» » В  Украине осудили 54 несовершеннолетних за участие в НВФ российских террористов

В  Украине осудили 54 несовершеннолетних за участие в НВФ российских террористов

Вчера, 15:08 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской и Донецкой областях российские боевики, начиная с 2014 года, применяют практику вербовки и привлечения несовершеннолетних в состав незаконных вооруженных формирований (НВФ) Российской Федерации. За этот период в Украине осудили 54 несовершеннолетних за участие в НВФ.
Об этом в интервью «Цензор.Нет» заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.
Он отметил, что привлеченные в НВФ несовершеннолетние участвуют и в боевых действиях против Украины.

«Страна-оккупант через подконтрольные администрации финансово поддерживает военные лагеря и псевдопатриотические клубы. Детей здесь готовят к боевым действиям и навязывают им идеологию сепаратизма и „русского мира“, в их несформированные детские головы закладывается ненависть к Украине», — сообщил Мамедов.

В Офисе генпрокурора отметили, что уже установлены два организатора данных преступлений, одному из которых объявлено подозрение.

«У нас есть информация, что за весь период вооруженного конфликта осуждено 54 несовершеннолетних гражданина Украины за участие в НВФ РФ. Часть из них проходила обучение в таких ВПК, которые в 2014–2015 годах возникали стихийно, а позже уже начали работать централизовано. Это серьезное нарушение международного гуманитарного права», — пояснил Мамедов.

Он добавил, что в материалах, переданных в Международный уголовный суд (МУС), содержатся факты о проведении с детьми занятий по тактике и стратегии военных действий, строению современного стрелкового оружия.

«Детей обучают, как применять определенные виды пехотного вооружения — автомат Калашникова, ручные гранаты», — отметил Мамедов.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:17

«Русский мир» несет угрозу не только для стран, где есть русскоязычное население, но и для самой России

Сегодня, 14:54

Кабмин подписал договор с Францией об улучшении водоснабжения в Луганской области на сумму 70 млн евро

Сегодня, 14:44

Агента спецслужб РФ приговорили к 6 годам тюрьмы за подготовку теракта в Мариуполе

Сегодня, 14:09

Местные бюджеты Луганской области получили 1 млрд 270 млн гривень

Сегодня, 13:00

Военные атташе Швеции, Норвегии и Дании посетили украинских военных в районе ООС

Сегодня, 12:33

В Луганской области 126 новых случаев COVID-19 и 11 умерших

Сегодня, 12:29

Как расчитать стоимость льготного растаможивания «евроблях» в 2021 году — разъяснение таможни Украины

Сегодня, 09:34

В Луганской области российские террористы обстреливали Катериновку из минометов

Вчера, 17:09

В Попасной запретили продавать спиртное военнослужащим

Вчера, 16:59

В Луганской области драка между детьми закончилась ножевым ранением и полицией

Вчера, 16:57

МИД Украины выразил протест и-за визита российских депутатов на оккупированные территории Луганска и Донецка

Вчера, 15:08

В  Украине осудили 54 несовершеннолетних за участие в НВФ российских террористов

Новости Украины:

Вчера, 15:11

В Одессе задержали при получении 11 тыс долларов США заведующего кардиохирургией

Вчера, 14:21

После 9 мая полиция открыла 17 уголовных дел за коммунистическую символику

7-05-2021, 12:55

Как сохранить Гостиный двор в Киеве?

30-04-2021, 13:33

В Одессе полиция проводит спецоперацию против криминалитета

29-04-2021, 15:49

Как выбрать ремешок для Apple Watch

29-04-2021, 13:54

В Одессе запретили выпускные вечера со зрителями и гостями

28-04-2021, 12:52

За незаконный снос исторического Дома Уткина в Киеве застройщика оштрафуют на 850 гривень

27-04-2021, 14:14

Украина высылает консула России в Одессе

27-04-2021, 12:09

В Киевской области прогнозируют заморозки на 27-28 апреля

26-04-2021, 09:09

В Одессе учащиеся возвращаются в школы с 27 апреля

22-04-2021, 17:40

Апелляционный суд: Проспект Бандеры в Киеве сохранит свое название

20-04-2021, 14:58

Советы как открыть магазин спортивной одежды в условиях пандемии

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

В  Украине осудили 54 несовершеннолетних за участие в НВФ российских террористов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня