В  Украине осудили 54 несовершеннолетних за участие в НВФ российских террористов

В Луганской и Донецкой областях российские боевики, начиная с 2014 года, применяют практику вербовки и привлечения несовершеннолетних в состав незаконных вооруженных формирований (НВФ) Российской Федерации. За этот период в Украине осудили 54 несовершеннолетних за участие в НВФ.

Об этом в интервью «Цензор.Нет» заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Он отметил, что привлеченные в НВФ несовершеннолетние участвуют и в боевых действиях против Украины.

«Страна-оккупант через подконтрольные администрации финансово поддерживает военные лагеря и псевдопатриотические клубы. Детей здесь готовят к боевым действиям и навязывают им идеологию сепаратизма и „русского мира“, в их несформированные детские головы закладывается ненависть к Украине», — сообщил Мамедов.

В Офисе генпрокурора отметили, что уже установлены два организатора данных преступлений, одному из которых объявлено подозрение.

«У нас есть информация, что за весь период вооруженного конфликта осуждено 54 несовершеннолетних гражданина Украины за участие в НВФ РФ. Часть из них проходила обучение в таких ВПК, которые в 2014–2015 годах возникали стихийно, а позже уже начали работать централизовано. Это серьезное нарушение международного гуманитарного права», — пояснил Мамедов.

Он добавил, что в материалах, переданных в Международный уголовный суд (МУС), содержатся факты о проведении с детьми занятий по тактике и стратегии военных действий, строению современного стрелкового оружия.

«Детей обучают, как применять определенные виды пехотного вооружения — автомат Калашникова, ручные гранаты», — отметил Мамедов.