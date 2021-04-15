Луганская область перешла в «желтую» зону карантина

По данным Министерства охраны здоровья, почти вся Украина перешла в «желтую» зону карантина. В «оранжевой» зоне остались лишь две области.

В «желтую» перевели сразу шесть областей — Луганскую, Волынскую, Житомирскую, Кировоградскую и Тернопольскую. Также в «желтую» зону перешла Донецкая область несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19.

В «оранжевой» зоне остались лишь Николаевская и Черкасская области.

Также в Украине лишь в Николаевской и Черкасской областях превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Все остальные регионы соответствуют всем другим показателям по COVID.

При этом Киев и еще восемь областей уже соответствуют «зеленой» зоне по уровню эпидемической опасности.