Луганская область перешла в «желтую» зону карантина

Луганская область перешла в «желтую» зону карантинаСегодня, 13:07
По данным Министерства охраны здоровья, почти вся Украина перешла в «желтую» зону карантина. В «оранжевой» зоне остались лишь две области.
В «желтую» перевели сразу шесть областей — Луганскую, Волынскую, Житомирскую, Кировоградскую и Тернопольскую. Также в «желтую» зону перешла Донецкая область несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19.
В «оранжевой» зоне остались лишь Николаевская и Черкасская области.
Также в Украине лишь в Николаевской и Черкасской областях превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Все остальные регионы соответствуют всем другим показателям по COVID.
При этом Киев и еще восемь областей уже соответствуют «зеленой» зоне по уровню эпидемической опасности.