В Луганской области на приватизацию выставили 7 развалин и один комбинат

В рамках так называемой малой приватизации, чиновники Луганской области решили выставить на продажу 8 лотов. Семь из них представляют собой развалины садовых домиков и нежилые помещения с износом более 60%. Еще один лот — государственный пакет акций размером 100% уставного капитала ОАО «Стройкомплект» в Северодонецке.

Принять участие в аукционах может каждый желающий, а новые предложения появляются каждую неделю.

Перечень доступных для приватизации объектов доступен по ссылке .

Согласно закону, к малой приватизации относятся активы, стоимость которых не превышает 250 млн гривен.

Однако в основном на продажу выставляются более дешевые лоты — отдельные здания, автомобили, и лишь иногда целые имущественные комплексы и предприятия.

Это государственные активы, которые сегодня в основном не используются. Цель их приватизации — найти новых владельцев, которые смогут дать им новую жизнь: обновить, открыть собственный бизнес или просто эффективно использовать. Именно предприниматели чаще всего участвуют в приватизационных аукционах.

Продажа объектов происходит онлайн в системе Прозоро.Продажи, что гарантирует доступ к аукционам для всех желающих и исключает возможность манипуляций.