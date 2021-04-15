Шахтерам Луганской и Донецкой областей обещают погасить долги по зарплатам в ближайшее время

Пока шахтеры не протестуют, министры Зеленского не собираются им платить заработанное. При этом у чиновников хватает совести обвинять работников угледобывающих предприятий в «заполитизированности».

Спустя неделю после начала акций протеста в Луганской и Донецкой областях, Министерство энергетики достигло договоренностей с Министерством финансов относительно срочного погашения задолженности по заработной плате шахтерам за текущий год.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Средства в объеме 836,5 млн гривень должны поступить на счета угледобывающих предприятий в ближайшие дни.

Также Министерство приветствует конструктивную позицию лидеров профсоюзов, направленную на сотрудничество и совместный поиск путей решения насущных вопросов.

Напомним, погашать долги по зарплатам в министерстве решили только после начала шахтерских акций протеста в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской области Горняки шахты «Горская» трое суток оставались под землей с 4 мая, в Донецкой области была остановлена работа в шахтах «Котляревская» и государственной части «Краснолиманской».