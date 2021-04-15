В Луганской области трое полицейских батальона «Скиф» вымогали деньги у наркоманов

Государственное бюро расследований при содействии ДВБ Нацполиции, разоблачило группу в составе трех полицейских, которые вымогали и получали деньги от наркозависимых жителей Луганской области.

Как сообщили в пресс-центре ГБР, трое полицейских батальона патрульной службы полиции особого назначения «Скиф» ГУ ЧП в Запорожской области разработали и применили схему вымогательства и получения взяток.

Они привлекли к «сотрудничеству» наркозависимого жителя Луганской области и, угрожая ему привлечением к уголовной ответственности по факту обнаружения наркотического вещества, полицейские заставили мужчину подбрасывать наркотики другим наркозависимым.

В дальнейшем, проводя проверку документов и осмотр у этих граждан, полицейские «проявляли» запрещенные вещества и предлагали за определенное денежное вознаграждение избежать ответственности за хранение запрещенных средств.

В результате спецоперации ГБР задержало троих полицейских при въезде в Лисичанск Луганской области. В служебном авто задержанных были обнаружены и изъяты деньги полученные их жертв.

Через несколько часов после задержания полицейским сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По ходатайству следователя ГБР суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога по 158 тыс. гривень. Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО.

В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.