Выходные закончились: В Луганской области 199 новых случаев COVID-19 и 13 умерших

За 11 мая в Луганской области лабораторно подтверждено 199 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 13 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 24783 заболевших COVID-19. Осложнения коронавируса унесли жизни 806 жителей области.

В Украине за прошедшие сутки выявили 4538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1349 человек, умерли 356 больных, выздоровели 19766 человек.

По информации министра здравоохранения Максима Степанова, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киевt - 627, Ровенской - 471, Полтавской - 380, Донецкой - 356 и Харьковской - 345 областях.