Россия в скором времени будет вынуждена увеличить траты на содержание оккупированных Луганска и Донецка

Россия в скором времени будет вынуждена увеличить траты на содержание отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Такой прогноз сделал Игорь Яременко заместитель министра по делам реинтеграции временно оккупированных территорий, пишут Новости Донбасса .

«Поскольку пока что нет признаков, что Россия действительно готова договариваться о выходе с Донбасса, а признавать эти квазиобразования Москве, по крайней мере, сейчас невыгодно, единственное, что им остается — это увеличить траты на содержание ОРДЛО, чтобы хоть как-то уменьшить разрыв с той же Ростовской областью», — сказал Яременко на форуме «Украина 30. Безопасность страны».

Он напомнил, что, по информации Минреинтеграции, сейчас РФ тратит на содержание этих территорий около двух миллиардов долларов. «Эта сумма должна увеличиться минимум вдвое», — резюмировал замминистра.