Украина законтрактовала 42 млн доз вакцин против COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов.

«Украина законтрактовала и уже к концу 2021 должен получить 42 млн доз вакцин. Это препараты по прямым контрактам между государством Украина и производителями вакцин. Речь идет о 20 млн доз Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca, 10 млн NovaVax и 1900000 доз Sinovac / CoronaVac. А также 8 млн доз вакцин от глобальной инициативы Covax », - отметил Максим Степанов.

Министр отметил, что это именно то количество доз вакцин, которой будет достаточно для прививки большинства взрослого населения Украины уже до конца 2021 года. Цель МЗ - доставить в Украину 48 млн доз препаратов для вакцинации 70% украинский.

Максим Степанов отметил, что Министерство постоянно работает над усовершенствованием процесса вакцинации. Несмотря на дефицит вакцин в мире, Украина ведет переговоры о контрактах уже на 2022 и 2023 годы.

В течение последних 10 дней страна получила 1 млн доз вакцин компании Sinovac. В апреле в рамках глобальной инициативы СOVAX - 367 тыс. AstraZeneca и 117 тыс. доз Pfizer. Дополнительно 1,4 млн доз вакцин по COVAX ожидаются уже к концу мая. 500 тыс. доз Pfizer по прямым контрактам должны прибыть в Украину в мае-июне.