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13 мая луганская «Заря» сыграет в финале Кубка Украины с киевским «Динамо» в Тернополе

Вчера, 15:00 citynews.net.ua | Напечатать

Финал Кубок Украины по футболу состоится в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича в четверг 13 мая и начнётся в 19 часов.

Главную битву за Кубок Украины по футболу в которой сойдутся «Динамо» и «Заря» в прямом эфире покажут сразу два телеканала – это UA Перший и Футбол 1.

Как сообщает пресс-служба УАФ, также состоялось онлайн-заседание оперативного штаба Тернополя, во время которого были обсуждены состояние заболеваемости COVID-19 и вопросы карантина, в том числе во время финального матча Кубка Украины сезона-2020/2021.

Заслушав информацию врачей-эпидемиологов и других участников штаба, было принято решение обеспечить ограниченное количество зрителей на поединке финала Кубка Украины, в котором примут участие ФК «Динамо» (Киев) и ФК «Заря »(Луганск), а именно - не более 20% от общего количества посадочных мест, предусмотренных для зрителей. От данного количества выделены билеты в равных частях командам-участникам финального матча («Динамо» и «Зари»).

Соответствующие списки болельщиков клубов, которые получат билеты, уже передали оргкомитету УАФ.

Что касается других билетов, то они будут распределены согласно заявкам от ветеранов футбола Тернопольщины, местных ДЮСШ, коллективных членов Ассоциации футбола Тернопольщины, которые продолжают поступать онлайн и офлайн.


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13 мая луганская «Заря» сыграет в финале Кубка Украины с киевским «Динамо» в Тернополе » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня