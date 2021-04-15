Зеленский: Россия отвела от украинских границ всего 3.5 тысячи военных

Сейчас не наблюдается уменьшения российских войск у границ Украины. Незначительный отвод произошел у оккупированного Крыма, откуда ушло 3,5 тысячи российских войск.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Украина 30».

«Мы понимаем, что где-то 3,5 тысячи человек военного контингента России пошли назад, но только те, кто были на территории временно оккупированного Крыма. Больше отвода мы не видим», — сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас не наблюдается отвод войск РФ от украинских границ.

«Что касается контингента и техники на границах Украины и России. Мы уменьшения там не фиксируем, увеличения также не фиксируем. Очень медленно они отходят назад», — добавил президент.

Ранее Зеленский отмечал, что из оккупированного Крыма ушло лишь 3,5 тысячи российских военных. Поэтому угроза с оккупированных территорий и со стороны границ остается. При этом он заявил об уменьшении количества снайперских выстрелов на востоке Украины.

Российские военные остаются вблизи различных участков границы с Украиной, что по-прежнему является крупнейшим наращиванием сил РФ с момента незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Часть войск РФ отошла от границы, но многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику.

Также на форуме Зеленский высказал свое мнение, что Россия не готова к полномасштабной войне и он не верит что в такое развитие событий.

«Если это произойдет, я считаю, что это может быть мировая война», — заявил президент Украины.

Также он заявил, что украинская власть не согласна сокращать государственные границы ни на миллиметр. И не успокоится, пока некоторые участки границы находятся не под контролем.