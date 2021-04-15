На 9 мая в поселке Золотое патрулю пришлось стрелять и применять силу для наведения порядка

В Луганской области полиция устанавливает обстоятельства происшествия с участием правоохранителей в поселке Золотое

9 мая, в пгт. Золотое-3 на улице Театральной во время несение службы по обеспечению общественного порядка между сотрудниками роты «Святослав» из Кировоградской области и местными жителями возникла конфликтная ситуация, при которой бойцы роты применилы физическую силу и оружие.

В результате происшествия никто огнестрельных ранений не получили.

Данный факт зарегистрирован. Сейчас совместно с управлением внутренней безопасности и прокуратуры проводится проверка правомерности применения полицейскими оружия.

Кроме того, для предоставления правовой оценки действиям сотрудников роты «Святослав» проинформировано Государственное бюро расследований.