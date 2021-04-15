На 9 мая в поселке Золотое патрулю пришлось стрелять и применять силу для наведения порядка

На 9 мая в поселке Золотое патрулю пришлось стрелять и применять силу для наведения порядкаВчера, 11:34
В Луганской области полиция устанавливает обстоятельства происшествия с участием правоохранителей в поселке Золотое
9 мая, в пгт. Золотое-3 на улице Театральной во время несение службы по обеспечению общественного порядка между сотрудниками роты «Святослав» из Кировоградской области и местными жителями возникла конфликтная ситуация, при которой бойцы роты применилы физическую силу и оружие.
В результате происшествия никто огнестрельных ранений не получили.
Данный факт зарегистрирован. Сейчас совместно с управлением внутренней безопасности и прокуратуры проводится проверка правомерности применения полицейскими оружия.
Кроме того, для предоставления правовой оценки действиям сотрудников роты «Святослав» проинформировано Государственное бюро расследований.