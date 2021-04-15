Местные бюджеты Луганской области получили 4,6 млн гривень от лицензирования алкоголя, табака и горючего

За январь-апрель 2021 бюджет Луганской области пополнился на 4,6 млн гривень от платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками, табачными изделиями и горючим.

По информации Главного управления ГНС в Луганской области, на май 2021 в Луганской области осуществляют деятельность 1347 субъектов хозяйствования, которые имеют лицензии на право оптовой, розничной торговли алкогольными напитками, табачными изделиями и горючим.

В январе-апреле выдано 1093 лицензии на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, 87 лицензий на право оптовой, розничной торговле горючим и хранения горючего.

Кроме того, за этот период аннулировано 186 лицензий, из которых девять - за нарушение законодательства в части продажи несовершеннолетним алкогольных напитков и табачных изделий.