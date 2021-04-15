С начала года в Луганской области поймали 12 поджигателей сухой травы и камыша

За прошедшие сутки, 10 мая, спасатели в Луганской области осуществили 6 выездов на ликвидацию пожаров в экосистемах, возгорание сухой травы, мусора и камыша, общей площадью 8,4 га.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, наиболее от пожаров пострадал Счастьенский район.

По состоянию на 11 мая текущего года в Луганской области поймали уже 12 поджигателей, которые будут привлечены к административной ответственности.

За самовольное выжигание стерни, лугов, пастбищ, опавших листьев, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах у автомобильных дорог, в парках или других зеленых насаждениях в населенных пунктах без соблюдения порядка влекут за собой наложение штрафа на граждан от 3060 грн до 6120 грн.