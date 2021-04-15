В Луганской области за 10 мая выявили всего 15 новых случаев COVID-19

На выходных в Луганской области лаборатории по диагностике COVID-19 переходят в лайт-режим работы и количество выявления новых случаев коронавируса резко сокращается. При средних 220-260 новых случаях коронавируса в сутки, в выходные и праздничные дни этот показатель падает до 20-30.

Так за 9 мая в Луганской области лабораторно подтвержден 31 новый случай COVID-19 и две смерти. за 10 мая выявлено всего 15 заболевших, от осложнений умерли 5 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 2208 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1084 человека, умерли 119 больных, выздоровели 8617 человек.

По данными министра здравоохранения Максима Степанова, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой — 325, Харьковской — 213, Днепропетровской — 191, Запорожской — 169 и Николаевской — 132 областях.