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В Луганской области Зеленский, послы стран «Большой семерки» и ЕС почтили память погибших во 2 мировой войне 

Сегодня, 16:55 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня в Луганскую область с рабочей поездкой прибыл Президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с Президентом Украины на Луганщину прибыли послы стран «Большой семерки» и ЕС.

Во время рабочей поездки в Луганскую область Президент Владимир Зеленский посетил Мемориальный комплекс «Украина – освободителям» в пгт Меловое, где в братской могиле похоронено 2814 воинов.

По случаю Дня памяти и примирения и накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне Глава государства возложил цветы к Вечному огню и почтил погибших в боях за родную землю.

 

Память воинов почтили также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместители и послы стран «Большой семерки» и ЕС, которые прибыли на Луганщину вместе с Владимиром Зеленским.


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В Луганской области Зеленский, послы стран «Большой семерки» и ЕС почтили память погибших во 2 мировой войне  » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня