» » На КПВВ в Станице Луганской появились «маскирующиеся» под волонтеров установщики программ

На КПВВ в Станице Луганской появились «маскирующиеся» под волонтеров установщики программ

Вчера, 16:43 citynews.net.ua | Напечатать

Недавно на КПВВ «Станица Луганская» зафиксировали появление людей в одежде, подобной по цветам форме волонтеров БФ «Право на захист».

Как сообщили в благотворительном фонде, эти лица предлагают помочь с установкой приложения «Дія», оформлением пропусков и тому подобного за денежное вознаграждение.

Специалисты БФ «Право на захист» предоставляют консультации и юридическую и правовую помощь на КПВВ абсолютно бесплатно! Будьте бдительны.

 
Подчеркиваем: эти люди не имеют никакого отношения к БФ «Право на захист», не является представителями ни одного из государственных органов или структур, поэтому использование услуг этих людей возможн только на свой страх и риск.

Если вам нужна помощь на КПВВ, возникли вопросы, пожалуйста, обращайтесь к мониторам на местах. Чтобы быть уверенными, что вы общаетесь именно с представителями БФ «Право на захист», вы можете попросить наших коллег подтвердить их личность. Каждый из мониторов имеет удостоверение и одет в брендированный одежду с логотипом.

Кроме того, при малейших сомнениях можно позвонить на «горячую линию» благотворительного фонда:

📞 +38 (099) 507 50 90

📞 +38 (068) 507 50 90

📞 +38 (093) 507 50 90


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На КПВВ в Станице Луганской появились «маскирующиеся» под волонтеров установщики программ