В 2021 году действуют новые условия предоставления жилищных субсидий в Украине

Кабинет Министров Украины определил, что в мае 2021 назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) осуществляется только после представления новых заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Субсидия лицам, обратившихся за ее назначением в мае-сентябре 2021, будет назначена только в наличной форме.

Также постановлением отменяется функционирования комиссий, образованных районными, районными государственными администрациями, исполнительными органами городских советов, что выносили решения о назначении в отдельных случаях жилищных субсидий.

Кто в Украине не получит субсидию с 1 мая 2021 года:

1) общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов. За исключением жилых помещений детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей, жилых помещений, которыми обеспечены за счет государственного или местного бюджета лица с инвалидностью с поражениями опорно-двигательного аппарата, которые передвигаются на колясках.

2) любой из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства имеет в собственности:

транспортное средство, подлежащее государственной регистрации, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа)

более чем одно транспортное средство, подлежащее государственной регистрации, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа)

3) в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства являются лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, и в этом периоде:

по информации ГНС, Пенсионного фонда Украины, у них вообще отсутствуют доходы, которые учитываются при назначении жилищной субсидии; или начислен среднемесячный совокупный доход меньше, чем размер минимальной заработной платы, установленной на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии;

и/или ими или за них не уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не меньше минимального, суммарно в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии (кроме военнослужащих, а также лиц, в отношении которых имеется задолженность работодателя по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, или лиц, которые в соответствии с законодательством освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование)

или такие лица находились за границей совокупности более 60 дней. В период пребывания за границей не включаются дни служебной командировки, лечение, обучение или ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста за рубежом, что подтверждается соответствующими документами.

4) любой из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии, назначением жилищной субсидии без обращения совершил на сумму, на дату проведения операции превышает 50 тыс. гривень:

покупку земельного участка, квартиры (дома), другого недвижимого имущества, транспортного средства (механизма), ценных бумаг и других финансовых инструментов, виртуальных активов (в значении, приведенном в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»), строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплатил (единоразово) любые работы или услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг в соответствии с социальной нормой жилья (в том числе сверхурочной площади жилья) и социальными нормативами жилищно-коммунального обслуживания);

платеж (платежи), следует из сделок, по которым предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимое имущество и / или транспортные средства (механизмы) (кроме объектов наследия и дарения)

взносы в уставный (складочный) капитал общества, предприятия, организации;

благотворительную деятельность (исключительно в виде уплаты средств);

предоставление возвратной / безвозвратной финансовой помощи, займы;

5) семья имеет задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, превышающей 340 гривень.

Жилищная субсидия при наличии задолженности назначается с начала неотопительного сезона при условии уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке, в противном случае - с месяца, следующего за месяцем, в котором документально подтверждено уплату задолженности или заключения договора о ее реструктуризации.

6) гражданин не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения;

7) в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства имеются лица, которые, по данным Единого реестра должников, имеющихе задолженность по исполнительным производствами о взыскании алиментов более трех месяцев;

8) любой из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства имеет в собственности более одного жилого помещения (квартиру, дом), кроме жилья, расположенного на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе, в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, и в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, или жилья, непригодного для проживания, что подтверждается соответствующим актом;

9) любой из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января года, в котором назначается жилищная субсидия;

10) любой из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии, назначением жилищной субсидии без обращения осуществил операции по покупке безналичной и / или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. гривень.

Гражданин, обратившийся за назначением жилищной субсидии имеет право предоставлять структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения дополнительные документы для принятия объективного решения.

Также гражданин, которому назначена жилищная субсидия, обязан в течение 30 календарных дней сообщить об изменениях состава зарегистрированных членов домохозяйства, изменения семейного положения членов домохозяйства, изменения в составе семьи члена домохозяйства, покупку на сумму, превышающую 50 тыс. гривень.