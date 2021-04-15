Чиновницу предприятия Луганского облпотребсоюза задержали при получении 84 тысячи гривень взятки

В Луганской области следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений 6 мая задержана чиновница предприятия Луганского облпотребсоюза после получения ей от предпринимателя подтверждение о перечислении на расчетный счет взятки в сумме 84 000 гривень.

Следователями было установлено, что директор рынка требовала от частного предпринимателя 84 тысячи гривень за заключение договора аренды торгового павильона и складского помещения сроком на 1 год. Для конспирации своей преступной деятельности должностное лицо приказала предпринимателю перечислить денежные средства на расчетный счет предприятия.

Полиция задержала руководителя предприятия в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения им от предпринимателя квитанции о подтверждении перечисления на расчетный счет взятки в сумме 84 000 гривень.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.