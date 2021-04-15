» » ГБР завершило расследование взрыва военных складов в Сватово - вместо российских диверсантов будут судить украинских военных

ГБР завершило расследование взрыва военных складов в Сватово - вместо российских диверсантов будут судить украинских военных

Сегодня, 11:34 citynews.net.ua | Напечатать

Склады взорвали российские диверсанты, но хотят посадить в тюрьму за это украинских военных. В принципе это все что надо знать об украинских следователях и прокуратуре.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, следователи завершили досудебное расследование резонансного события - взрывов военных складов в Сватово в октябре 2015 года.

По мнению следствия, в диверсии и гибели людей, а также материальном ущербе на 15 млн гривень, виновны не российские диверсанты организовавшие взрыв, а командиры украинских реактивных артиллерийских батарей.

По мнению ГБР,  в 2015 году подозреваемые, грубо нарушив требования руководящих документов, допустили расположения военного объекта - полевого артиллерийского склада, непосредственно возле населенного пункта - города Сватово Луганской области.

Из-за диверсии неустановленных лиц, 29 октября 2015 на указанном складе, где хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов, возник пожар.

Попаданием сдетонировавшим боеприпасов часть ненадлежащим образом размещенной военной техники была уничтожена, чем сорваны меры по обеспечению постоянной боевой готовности подчиненных подразделений.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Главное оперативное управление Государственного бюро расследований.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:38

В 2021 году действуют новые условия предоставления жилищных субсидий в Украине

Сегодня, 12:36

Чиновницу предприятия Луганского облпотребсоюза задержали при получении 84 тысячи гривень взятки

Сегодня, 11:34

ГБР завершило расследование взрыва военных складов в Сватово - вместо российских диверсантов будут судить украинских военных

Сегодня, 10:36

В Луганской области за сутки 19 умерших от коронавируса и 232 заболевших

Сегодня, 10:02

На Донбассе 16 обстрелов и двое погибших от рук российских террористов

Вчера, 17:58

КПВВ в Счастье посетила делегация министров иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга

Вчера, 17:25

Зеленский рассказал Блинкену о ситуации на Донбассе, деоккупации Крыма и каких-то реформах в Украине

Вчера, 17:19

Ермак: Переговоры советников «нормандской четверки» состоятся в мае 2021 года

Вчера, 15:31

В Луганской области офицер Военной службы правопорядка оставил умирать задержанного в камере

Вчера, 14:56

В Сватово женщина бросилась под поезд

Вчера, 14:37

Российские террористы приговорили жителя Лисичанска к 12 годам за «государственную измену»

Вчера, 12:35

В Луганской области еще в двух городах начинают работу группы по противодействию домашнему насилию

Новости Украины:

Сегодня, 12:55

Как сохранить Гостиный двор в Киеве?

30-04-2021, 13:33

В Одессе полиция проводит спецоперацию против криминалитета

29-04-2021, 15:49

Как выбрать ремешок для Apple Watch

29-04-2021, 13:54

В Одессе запретили выпускные вечера со зрителями и гостями

28-04-2021, 12:52

За незаконный снос исторического Дома Уткина в Киеве застройщика оштрафуют на 850 гривень

27-04-2021, 14:14

Украина высылает консула России в Одессе

27-04-2021, 12:09

В Киевской области прогнозируют заморозки на 27-28 апреля

26-04-2021, 09:09

В Одессе учащиеся возвращаются в школы с 27 апреля

22-04-2021, 17:40

Апелляционный суд: Проспект Бандеры в Киеве сохранит свое название

20-04-2021, 14:58

Советы как открыть магазин спортивной одежды в условиях пандемии

19-04-2021, 12:41

Почти 50 000 киевлян получат материальную помощь по случаю 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы

15-04-2021, 14:13

1 травня свято весни

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

ГБР завершило расследование взрыва военных складов в Сватово - вместо российских диверсантов будут судить украинских военных » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня