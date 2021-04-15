ГБР завершило расследование взрыва военных складов в Сватово - вместо российских диверсантов будут судить украинских военных

Склады взорвали российские диверсанты, но хотят посадить в тюрьму за это украинских военных. В принципе это все что надо знать об украинских следователях и прокуратуре.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, следователи завершили досудебное расследование резонансного события - взрывов военных складов в Сватово в октябре 2015 года.

По мнению следствия, в диверсии и гибели людей, а также материальном ущербе на 15 млн гривень, виновны не российские диверсанты организовавшие взрыв, а командиры украинских реактивных артиллерийских батарей.

По мнению ГБР, в 2015 году подозреваемые, грубо нарушив требования руководящих документов, допустили расположения военного объекта - полевого артиллерийского склада, непосредственно возле населенного пункта - города Сватово Луганской области.

Из-за диверсии неустановленных лиц, 29 октября 2015 на указанном складе, где хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов, возник пожар.

Попаданием сдетонировавшим боеприпасов часть ненадлежащим образом размещенной военной техники была уничтожена, чем сорваны меры по обеспечению постоянной боевой готовности подчиненных подразделений.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Главное оперативное управление Государственного бюро расследований.