В Луганской области за сутки 19 умерших от коронавируса и 232 заболевших

В Луганской области за 6 мая лабораторно подтверждено 232 новых случая COVID-19, выздоровели 243 человека, продолжают лечение 3887 больных.

В том числе лечатся в условиях стационаров 578 больных, еще 75 человек госпитализированы с подозрениями на эту болезнь.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло рекордное количество - 19 подтвержденных случаев.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 24220 случаев COVID-19, от осложнений умерли - 772 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявили в 8404 новых случаев коронавирусной болезни.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской - 991, Днепропетровской - 622, Киеве - 611, Донецкой - 571 и Запорожской - 494 областях.

За все время пандемии в Украине заболело - 2 105 428 человек; выздоровели - 1 731 162 человек; летальных исходов - 45 830.