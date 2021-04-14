КПВВ в Счастье посетила делегация министров иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга

Сегодня, 6 мая, вицепремьер-Министерка, Министерка иностранных и европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных институтов Королевства Бельгия Софи Вильмес, Министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок и министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборзи с общим рабочим визитом посетили Луганскую область.

Во время встречи в облгосадминистрации их ознакомили с текущей политикой безопасности ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил.

Прежде всего, председатель областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай напомнил, что треть территории Луганщины сейчас является оккупированной, а областной бюджет по объему — на предпоследнем месте в стране.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар опубликовал в Twitter фото, на котором он с тремя министрами отправляется на Донбасс на военном вертолете. А также фото на КПВВ в Счастье.

Міністри закордонних справ Бельгії, Люксембургу і Нідерландів на КПВВ "Щастя" pic.twitter.com/ELdXanXhlu — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) May 6, 2021

В посольстве Нидерландов сообщили, что цель визита заключается в подчеркивании поддержки тремя странами суверенитета и территориальной целостности Украины.