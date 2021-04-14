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Ермак: Переговоры советников «нормандской четверки» состоятся в мае 2021 года

Сегодня, 17:19 citynews.net.ua | Напечатать

Руководитель Офиса Главы государства также сообщил, что следующая встреча политических советников лидеров государств - участников Нормандского формата может произойти в мае.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Как рассказал Ермак, ожидается, что следующая встреча «нормандских советников» уже будет проходить не в формате видеоконференции, а состоится в очном формате.

Также Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак считает, что поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки стремление Украины получить План действий по членству в НАТО (ПДЧ) является еще одним свидетельством стратегического партнерства между странами.

Напомним, в середине апреля стороны переговоров высказали предложение относительно места проведения встречи советников «нормандской четверки».

Переговоры «нормандских советников» предложили провести на линии разграничения на Донбассе.

Кроме того, представитель Кремля предлагал пригласить на встречу в нормандском формате представителей так называемых «ЛНР» и «ДНР».


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